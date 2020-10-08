Çalınan buzağısına kavuşunca sarılıp, öptü - Son Dakika

KONYA'da ahırdan çalınan 1'i buzağı, 3 büyükbaş hayvanına kavuşan Hatice Sönmez, buzağıya sarılıp, "Kuzum sen neredeydin, çocuğum. Kurban olurum ben sana, kınalı kuzum" diyerek öptü. Hayvanları çalan 5 kişi ise polis tarafından yakalandı.

Olay, geçen pazar günü, gece saatlerinde Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'nde Mehmet (69) ve Hatice Sönmez çiftine ait (67) ahırda meydana geldi. Kimliği belirsiz 5 kişi ahırdaki 23 bin 500 lira değerindeki 1'i buzağı, 3 büyükbaş hayvanı kamyonete yükleyip, götürdü. Durumu fark eden Sönmez çifti de polise haber verdi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, kamyonetin plakasından yola çıkarak, şüphelilerin Zeki Ü. (48), Mehmet Ali B. (24), Muhammed Kasım Ö. (25), Ömer E. (25) ve Ahmet Fatih B. (28) olduğunu tespit etti. Ardından da bölgedeki 40'a yakın ahırı kontrol etti. Yapılan çalışma sonucu çalınan hayvanlar bulundu. 5 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerden, aralarında hayvan hırsızlığı olmak üzere Zeki Ü.'nün 10, Mehmet Ali B.'nin 12, Muhammed Kasım Ö.'nün de 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.