Çalınan buzağısına kavuşunca sarılıp, öptü (2) - Son Dakika

Çalınan buzağısına kavuşunca sarılıp, öptü (2)
08.10.2020 16:14
4 TUTUKLAMAKonya'da, ahırdan 1'i buzağı 3 büyükbaşı çalan 5 şüpheliden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4 TUTUKLAMA
Konya'da, ahırdan 1'i buzağı 3 büyükbaşı çalan 5 şüpheliden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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