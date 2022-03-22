Çalınan çelik kasa toprağın altından çıktı - Son Dakika
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Çalınan çelik kasa toprağın altından çıktı

22.03.2022 11:18
Çalınan çelik kasa toprağın altından çıktı

Kayseri'de bir evden çelik kasa çaldığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

Kayseri'de bir evden çelik kasa çaldığı belirlenen 3 kişi yakalandı. Çalınan çelik kasa, toprağa gömülü halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir evden içerisinde 61 bin avro bulunan kasa çalındığı ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların adresini tespit etti. Yapılan aramalarda çalınan kasa bahçede gömülü olarak bulunurken, olayla ilgili S.A. (35), E.A. (32) ve E.A. (15) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A. ve E.A., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Çalınan çelik kasa toprağın altından çıktı

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Girdiği evden 11 bin TL'lik gıda malzemesi çalan hırsızın sabıkası kabarık çıktı! Girdiği evden 11 bin TL'lik gıda malzemesi çalan hırsızın sabıkası kabarık çıktı! Kayseri'de içinde 61 bin avro olan kasayı çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı Kayseri'de içinde 61 bin avro olan kasayı çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan çelik kasa toprağın altından çıktı - Son Dakika


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