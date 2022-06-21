Çalınan cep telefonu sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Çalınan cep telefonu sahibine teslim edildi

21.06.2022 15:47
Çalınan cep telefonu sahibine teslim edildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde otogarda bir el çantasını ve içindeki cep telefonunu çalan şahıs, jandarma ekiplerinin incelemesi sonucunda yakalandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde otogarda bir el çantasını ve içindeki cep telefonunu çalan şahıs, jandarma ekiplerinin incelemesi sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kalkan Mahallesi'nde bulunan Kalkan Otogarında 19 Haziran'da K.N. isimli şahsın kendisine ait el çantası ve çanta içerisinde bulunan cep telefonu çalındı. Olayla ilgili olarak, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler neticesinde hırsızlık olayı şüphelisinin Y.P. olduğu tespit edildi. Şahıs, düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandı. Çalınan cep telefonu sahibine teslim edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan cep telefonu sahibine teslim edildi - Son Dakika

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