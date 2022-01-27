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Çalınan cep telefonuyla çektiği son fotoğrafta, hırsızı gördü - Son Dakika

Çalınan cep telefonuyla çektiği son fotoğrafta, hırsızı gördü

27.01.2022 10:17
Çalınan cep telefonuyla çektiği son fotoğrafta, hırsızı gördü

ANTALYA'daki bir kafede cep telefonu çalınan Fatma Çelik (29), yeni telefonuna çevrim içi uygulamayla çalınan telefondaki fotoğrafları indirdiğinde, çektiği son fotoğrafta hırsızı gördü.

ANTALYA'daki bir kafede cep telefonu çalınan Fatma Çelik (29), yeni telefonuna çevrim içi uygulamayla çalınan telefondaki fotoğrafları indirdiğinde, çektiği son fotoğrafta hırsızı gördü. Telefonun konumunun ise İstanbul'da olduğu belirlendi.

Olay, 19 Ocak'ta Konyaaltı Sahili'ndeki bir kafede meydana geldi. Dans gecesi için kafeye giden Fatma Çelik, bahçe kısmında arkadaşlarıyla kahve içti. Bu sırada cep telefonundan kahvenin fotoğrafını çeken Çelik, daha sonra dans etmek için iç bölüme geçti. Çelik, cep telefonunu arkadaşının telefonunun yanına bırakıp üstünü de montuyla kapattı. Bir süre dans ettikten sonra masasına dönen Çelik, cep telefonunu bulamadı. Arkadaşlarından kendi numarasını aramalarını isteyen Çelik, sonuç alamayınca iş yeri yetkililerinden yardım isteyip, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde, adı öğrenilemeyen kişinin Çelik'in telefonunu alıp, şüphe çekmemek için konuşuyor gibi yaparak iş yerinin dışına çıktığı görüldü.

KONUM İSTANBUL'U GÖSTERDİFatma Çelik, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bir gün sonra yeni bir telefon alan Çelik, çevrim içi uygulama sayesinde sanal ortamda daha önce yedeklediği eski telefonundaki fotoğraflarını yeni telefona indirdi. Telefonu satın aldığı iş yeri çalışanlarının uygulama üzerinden çalınan cep telefonunun konumunu görebileceğini söylemesiyle Çelik, telefonunun konumuna baktı. Cep telefonunun 672 kilometre uzakta, İstanbul'da bir noktada olduğunu gören Çelik, durumu polise bildirdi ancak sonuç alamadı.HIRSIZIN INI ÇEKMİŞYeni telefonuna indirdiği fotoğrafları inceleyen Çelik, çalınan cep telefonuyla çektiği kahve fotoğrafında, arka fonda görülen kişinin, cep telefonunu çalan şüpheli olduğunu gördü. Olayın trajikomik olduğunu söyleyen Fatma Çelik, "Akşam saatlerinde dans gecesi için bir kafeye gittik. O sırada arkadaşımla içtiğimiz kahvenin fotoğrafını çektik. Arkada insanlar gözüktüğü için fotoğrafı sosyal medya hesabımda paylaşmadım. Fotoğrafa sonra baktığımda, telefonumu çalan kişinin fotoğrafta olduğunu gördüm. Çok şaşırdım. Bu kişi daha önce bir kişinin telefonunu almaya çalışmış ama fark etmişler. Benim telefonum masanın üzerinde, montumun altında duruyordu. Bu sırada bu kişi telefonumu alıyor ve telefonla konuşup gibi arkamdan geçip gidiyor" dedi.'TELEFONUMUN BULUNMASINI İSTİYORUM'

Kamera görüntülerine baktıklarında telefonunu çalan kişinin kredi kartıyla ödeme yaptığını gördüklerini belirten Çelik, "Polis merkezine gidip şikayette bulundum. Yeni bir telefon almak için mağazaya gittim. O sırada çalışanlara telefonumun çalındığını söyledim. Onlar da bana telefonun yerini görebileceğimi söyledi. Baktığımızda telefonun İstanbul'da hareket halinde olduğunu gördüm. Ancak önceki akşam, gece saatlerinde konum sabit bir yerde durdu. Telefonumun bulunmasını istiyorum" diye konuştu.


Çalınan cep telefonuyla çektiği son fotoğrafta, hırsızı gördü
Çalınan cep telefonuyla çektiği son fotoğrafta, hırsızı gördü
Çalınan cep telefonuyla çektiği son fotoğrafta, hırsızı gördü
Çalınan cep telefonuyla çektiği son fotoğrafta, hırsızı gördü
Çalınan cep telefonuyla çektiği son fotoğrafta, hırsızı gördü
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Cep Telefonu, Fatma Çelik, İstanbul, Dans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çalınan cep telefonuyla çektiği son fotoğrafta, hırsızı gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çalınan cep telefonuyla çektiği son fotoğrafta, hırsızı gördü - Son Dakika
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