Üye Girişi
ÇALINAN CEP TELEFONUYLA ÇEKTİĞİ SON FOTOĞRAFTA, HIRSIZI GÖRDÜ - Son Dakika

ÇALINAN CEP TELEFONUYLA ÇEKTİĞİ SON FOTOĞRAFTA, HIRSIZI GÖRDÜ

27.01.2022 10:34

ANTALYA'daki bir kafede cep telefonu çalınan Fatma Çelik (29), yeni telefonuna çevrim içi uygulamayla çalınan telefondaki fotoğrafları indirdiğinde, çektiği son fotoğrafta hırsızı gördü.

ANTALYA'daki bir kafede cep telefonu çalınan Fatma Çelik (29), yeni telefonuna çevrim içi uygulamayla çalınan telefondaki fotoğrafları indirdiğinde, çektiği son fotoğrafta hırsızı gördü. Telefonun konumunun ise İstanbul'da olduğu belirlendi.

Olay, 19 Ocak'ta Konyaaltı Sahili'ndeki bir kafede meydana geldi. Dans gecesi için kafeye giden Fatma Çelik, bahçe kısmında arkadaşlarıyla kahve içti. Bu sırada cep telefonundan kahvenin fotoğrafını çeken Çelik, daha sonra dans etmek için iç bölüme geçti. Çelik, cep telefonunu arkadaşının telefonunun yanına bırakıp üstünü de montuyla kapattı. Bir süre dans ettikten sonra masasına dönen Çelik, cep telefonunu bulamadı. Arkadaşlarından kendi numarasını aramalarını isteyen Çelik, sonuç alamayınca iş yeri yetkililerinden yardım isteyip, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde, adı öğrenilemeyen kişinin Çelik'in telefonunu alıp, şüphe çekmemek için konuşuyor gibi yaparak iş yerinin dışına çıktığı görüldü.

KONUM İSTANBUL'U GÖSTERDİ

Fatma Çelik, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bir gün sonra yeni bir telefon alan Çelik, çevrim içi uygulama sayesinde sanal ortamda daha önce yedeklediği eski telefonundaki fotoğraflarını yeni telefona indirdi. Telefonu satın aldığı iş yeri çalışanlarının uygulama üzerinden çalınan cep telefonunun konumunu görebileceğini söylemesiyle Çelik, telefonunun konumuna baktı. Cep telefonunun 672 kilometre uzakta, İstanbul'da bir noktada olduğunu gören Çelik, durumu polise bildirdi ancak sonuç alamadı.

HIRSIZIN FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞ

Yeni telefonuna indirdiği fotoğrafları inceleyen Çelik, çalınan cep telefonuyla çektiği kahve fotoğrafında, arka fonda görülen kişinin, cep telefonunu çalan şüpheli olduğunu gördü. Olayın trajikomik olduğunu söyleyen Fatma Çelik, Akşam saatlerinde dans gecesi için bir kafeye gittik. O sırada arkadaşımla içtiğimiz kahvenin fotoğrafını çektik. Arkada insanlar gözüktüğü için fotoğrafı sosyal medya hesabımda paylaşmadım. Fotoğrafa sonra baktığımda, telefonumu çalan kişinin fotoğrafta olduğunu gördüm. Çok şaşırdım. Bu kişi daha önce bir kişinin telefonunu almaya çalışmış ama fark etmişler. Benim telefonum masanın üzerinde, montumun altında duruyordu. Bu sırada bu kişi telefonumu alıyor ve telefonla konuşup gibi arkamdan geçip gidiyor dedi.

'TELEFONUMUN BULUNMASINI İSTİYORUM'

Kamera görüntülerine baktıklarında telefonunu çalan kişinin kredi kartıyla ödeme yaptığını gördüklerini belirten Çelik, Polis merkezine gidip şikayette bulundum. Yeni bir telefon almak için mağazaya gittim. O sırada çalışanlara telefonumun çalındığını söyledim. Onlar da bana telefonun yerini görebileceğimi söyledi. Baktığımızda telefonun İstanbul'da hareket halinde olduğunu gördüm. Ancak önceki akşam, gece saatlerinde konum sabit bir yerde durdu. Telefonumun bulunmasını istiyorum diye konuştu.

ÇALINAN CEP TELEFONUYLA ÇEKTİĞİ SON FOTOĞRAFTA, HIRSIZI GÖRDÜ
ÇALINAN CEP TELEFONUYLA ÇEKTİĞİ SON FOTOĞRAFTA, HIRSIZI GÖRDÜ
ÇALINAN CEP TELEFONUYLA ÇEKTİĞİ SON FOTOĞRAFTA, HIRSIZI GÖRDÜ

YORUMLAR
500

Cep Telefonu, Fatma Çelik, İstanbul, Dans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇALINAN CEP TELEFONUYLA ÇEKTİĞİ SON FOTOĞRAFTA, HIRSIZI GÖRDÜ - Son Dakika


Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey'e şaşırtan kumpas! Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey'e şaşırtan kumpas!         
11:08
Çektiği son fotoğrafta hırsızı görüntülemiş! Telefonu çalınmıştı Çektiği son fotoğrafta hırsızı görüntülemiş! Telefonu çalınmıştı         
10:59
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi         
08:59
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12

Son Dakika Haberleri
10:58 Çektiği son fotoğrafta hırsızı görüntülemiş! Telefonu çalınmıştı
10:47 Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler...
10:45 Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!
10:32 Hamile sürücü, 7 araca çarparak durabildi! Korkunç anlar kameraya yansıdı
08:53 İş yerine 1 ayda 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti: Bugün yarın yine gelir bekliyoruz
10:02 96 suç kaydı var, 13 suçtan aranıyor, 36 kez yakalandı! Hırsızlığa devam ediyor
10:28 Yoğun kar yağışı pazar tezgahlarını da etkiledi! Domates, biber ve patlıcan iki katına çıktı
10:24 Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik son yolculuğuna uğurlanıyor
10:14 Türkiye resmen buz kesecek! Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Buzlanma ve dona dikkat!
10:12 Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 11:14:34. #1.11#
SON DAKİKA: ÇALINAN CEP TELEFONUYLA ÇEKTİĞİ SON FOTOĞRAFTA, HIRSIZI GÖRDÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement