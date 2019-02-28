Çalınan Çimento Kamyonu Sahibine Teslim Edildi

Gaziantep'te üzerinde 4 bin 320 adet çimento ile çalınan kamyon bulunarak sahibine teslim edildi.

Gaziantep'te üzerinde 4 bin 320 adet çimento ile çalınan kamyon bulunarak sahibine teslim edildi.



Olay Şahinbey İlçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Caddesi mezarlık kapısı önünde meydana geldi. Üzerinde 4 bin 320 adet çimento bulunan kamyon üzerindeki malzemeler ile birlikte çalındı. Asayiş Büro ekiplerinin çalışması sonucu sanayide bir fabrika içerisinde bulunan kamyon sahibine teslim edildi.



Öte yandan olayla ilgisi bulunan C.M.,A.M.K, M.İ. ve M.K. isimli 4 şahıs tutuklanarak ceza evine konuldu. - GAZİANTEP

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Köprü Cezalarının İadesi İçin Son Başvuru Tarihi Bugün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 15 Temmuz Gecesi İstanbul'a Getiren Pilotun FETÖ'cü Olduğu Ortaya Çıktı

Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti

Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak