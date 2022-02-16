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Çalınan cins köpek bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika

Çalınan cins köpek bulunarak sahibine teslim edildi

16.02.2022 10:31
Çalınan cins köpek bulunarak sahibine teslim edildi

Eskişehir'de bir evden çalınan yaklaşık 3 bin lira değerindeki cins köpek, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de bir evden çalınan yaklaşık 3 bin lira değerindeki cins köpek, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan bir ikamette meydana gelen hayvan hırsızlığı konusu ile ilgili çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 3 bin lira değerindeki değerindeki 'Pug' cinsi köpek bulunarak sahibine teslim edildi.

Olayla ilgisi bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan cins köpek bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika


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