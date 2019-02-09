Son Dakika Haberleri: Çalınan Düve ve Buzağısını Bulana 3 Bin Lira Ödül Verecek

Çalınan Düve ve Buzağısını Bulana 3 Bin Lira Ödül Verecek

1 saat önce

AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde Yalçın Besparmak (42), geçen yıl aralık ayında çalınan düve ve buzağısını bulana veya yerini söyleyene 3 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

Çalınan Düve ve Buzağısını Bulana 3 Bin Lira Ödül Verecek, System.String[]
AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde Yalçın Besparmak (42), geçen yıl aralık ayında çalınan düve ve buzağısını bulana veya yerini söyleyene 3 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

Yağcılar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yalçın Besparmak'ın 6 aylık buzağısı ile 2 yaşındaki düvesi, 24 Aralık 2018 tarihinde ahırından çalındı. Sabah hırsızlığı fark eden Besparmak, jandarmaya bildirdi. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, delil aradı, eçen zamana rağmen hayvanlara ulaşılamadı. Besparmak, hayvanlarının bulunamaması üzerine çareyi ödül koymakta buldu. Hırsızların bulunması için her şeyi yapacağını belirten Besparmak, "Daha önce bana ait arı kovanları çalındı. Şimdide 2 yaşındaki düve ve 6 aylık buzağı çalındı. İkisinin değeri 8 bin TL civarında. Ama ben bulana veya yerini söyleyene, 3 bin TL ödül vereceğim. Yeter ki hayvanlarım bulunsun" dedi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:36 Kaynak: DHA

Karpuzlu, Aydın, Aralık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendisini Hastanelik Eden Eski Eşini Duruşma Salonunda Gören Kadın Baygınlık Geçirdi Ziraat Bankası'ndan Seracılara Müjde: Krediler 2 Yıl Geri Ödemesiz 7 Yıl Vadeli Olacak

İzmir'de Rüşvet Operasyonu! Suçüstü Yakalandı Okul Önünde Lise Öğrencisini Taciz Eden Sapık, Polise Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 12:13:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çalınan Düve ve Buzağısını Bulana 3 Bin Lira Ödül Verecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]