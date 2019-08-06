Son Dakika Haberleri: Çalınan elektrik kablosu 350 aboneyi karanlıkta bıraktı
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Çalınan elektrik kablosu 350 aboneyi karanlıkta bıraktı

2 saat önce

Batma'da trafonun kablosunun çalınması dolayısıyla 350 ev karanlıkta kaldı.

Çalınan elektrik kablosu 350 aboneyi karanlıkta bıraktı, System.String[]
Batma'da trafonun kablosunun çalınması dolayısıyla 350 ev karanlıkta kaldı.
Çamlıca Mahallesindeki trafoda kablo henüz kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri durumu polise bildirdi. Polis yaptığı incelemenini ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yaklaşık 3 saat süren onarım ardından yeniden abonelere enerji verildi.

Dicle Elektrik İl Müdürü Yusuf Açar, ölüm tehlikesine rağmen trafo içindeki bakır kablo ile diğer aksamların çalındığını söyledi.

Son günlerde trafo, kabin ve diğer tesislerine yönelik hırsızlık olaylarının arttığını vurgulayan Açar, "Yaşanan hırsızlık olayları yüzünden buralardan beslenen ev ve iş yerlerinde enerji kesildiğinden vatandaş mağdur oluyor. En önemlisi de bu tesislerde yüksek voltaj dolayısıyla ölüm riski var." dedi.
Dicle Elektrik Dağıtım, Çamlıca, Polis, Dicle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:17 Kaynak: AA
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