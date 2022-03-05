Çalınan elektrikli bisiklet terk edilmiş halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Çalınan elektrikli bisiklet terk edilmiş halde bulundu

05.03.2022 15:47
Çalınan elektrikli bisiklet terk edilmiş halde bulundu

Karaman'da evin önünde park halindeyken çalınan elektrikli bisiklet, 1 gün sonra yol kenarına terk edilmiş halde bulundu.

Karaman'da evin önünde park halindeyken çalınan elektrikli bisiklet, 1 gün sonra yol kenarına terk edilmiş halde bulundu.

Hırsızlık olayı, Sakabaşı Mahallesi 871. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önüne koyduğu elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark eden sahibi durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri, çalınan elektrikli bisikleti bulabilmek için çalışma başlattı. Yol kenarında terk edilmiş halde bir elektrikli bisiklet bulunduğu ihbarı üzerine adrese giden ekipler bisikletin 1 gün önce çalınan elektrikli bisiklet olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekibi aküsü çalınan bisiklet üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Yapılan incelemelerin ardından polis, elektrikli bisiklet sahibine teslim ederken, hırsızlığı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - KARAMAN

Çalınan elektrikli bisiklet terk edilmiş halde bulundu

YORUMLAR
500
Kanalizasyonda mahsur kalan gençler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Kanalizasyonda mahsur kalan gençler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı BÜYÜKÇEKMECE'DE HIRSIZLIK YAPTIKLARI EVİ DARMADAĞIN ETTİLER BÜYÜKÇEKMECE'DE HIRSIZLIK YAPTIKLARI EVİ DARMADAĞIN ETTİLER

Hırsızlık, Bisiklet, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan elektrikli bisiklet terk edilmiş halde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
15:44 Burası Kiev'in hemen yanındaki Irpin: Havaya uçurulan köprünün üstüne gerilen tahtalarla halkı tahliye etmeye çalışıyorlar!
15:37 10 günde tam 10,5 milyar dolar kaybetti! Lukoil CEO'su Putin'e savaşı durdurma çağrısı yaptı
15:35 "Suçlu Zelenski" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre müzakerelerden sonuç çıkmayacak!
15:28 Casusluk mu yapıyordu? Rus yanlısı Ukrayna milletvekili Ukrayna mevzilerini fotoğraflarken gözaltına alındı
15:26 Beşiktaş Başkanı Çebi: Hakemler konusunda gereğini yapıyoruz. Cinayet işleyemem, kusura bakmayın!
15:11 Kayseri'de alışveriş merkezinde korkunç olay: 10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı
15:10 'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası' 7 Mart'ta başlıyor
15:09 Putin'e ikizi kadar benziyor ama Ukraynalı! Görenler önce korkuyor, sonra bir daha bakıyor
14:47 Akşam yemeği pişirmek yerine eğlenmeye giden kocasını zıpkınla cinsel organından vurdu
14:38 Rus bombardımanı bitmedi, Mariupol'dan sivillerin tahliyesi ertelendi! Geçici ateşkes ilan edilmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 15:53:19. #1.13#
SON DAKİKA: Çalınan elektrikli bisiklet terk edilmiş halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement