Çalınan elektrikli bisikleti jandarma tarafından bulunup sahibine teslim etti - Son Dakika
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Çalınan elektrikli bisikleti jandarma tarafından bulunup sahibine teslim etti

21.05.2022 11:57
Çalınan elektrikli bisikleti jandarma tarafından bulunup sahibine teslim etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalınan elektrikli bisiklet, 2 gün sonra jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalınan elektrikli bisiklet, 2 gün sonra jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

18 Mayıs Çarşamba günü C.B. isimli şahsın Side Mahallesinde elektrikli bisikletinin çalındığı yönündeki müracaatı jandarmayı harekete geçirdi. Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu inceleme ve araştırmalar sonucunda elektrikli bisikletin A.E. isimli şahıs tarafından çalındığı belirlenirken, A.E. 20 Mayıs Cuma günü çaldığı elektrikli bisiklet ile birlikte ele geçirildi.

Nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda hırsızlık olayının şüphelisi ile ilgili adli işlem başlatılırken çalınan elektrikli bisiklet sahibine teslim edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Bisiklet, Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan elektrikli bisikleti jandarma tarafından bulunup sahibine teslim etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çalınan elektrikli bisikleti jandarma tarafından bulunup sahibine teslim etti - Son Dakika
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