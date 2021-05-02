ÇALINAN ESERLERİ İÇİN 'BİLMEYEREK ALANLAR BANA ULAŞSIN' ÇAĞRISI YAPTI - Son Dakika

ÇALINAN ESERLERİ İÇİN 'BİLMEYEREK ALANLAR BANA ULAŞSIN' ÇAĞRISI YAPTI

02.05.2021 11:50

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yaşayan çini sanatçısı Gülfer Akgönül'ün atölyesinden değeri 650 bin liranın üzerinde olan 200'den fazla eser çalındı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yaşayan çini sanatçısı Gülfer Akgönül'ün atölyesinden değeri 650 bin liranın üzerinde olan 200'den fazla eser çalındı. Polis ekipleri hırsızı yakalarken, sadece 30 parça eser bulundu. Şimdi üzerinde imzasının bulunan eserleri arayan Gülfer Akgönül, Bunu bilmeyerek alanlardan, eline geçenlerden, görenlerden, herkesten bana ulaşmalarını rica ediyorum dedi.

Darıca'da yaşayan çini sanatçısı Gülfer Akgönül'ün atölyesinden 30 Mart günü maddi değeri 650 bin TL'nin üzerinde olan 200'den fazla eser çalındı. Olayı araştıran polis ekipleri, 18 Nisan günü hırsızı yakalarken, 30 parça çiniyi ikinci el eşya satan bir yerde bularak sanatçıya teslim etti. Polisin kendisine teslim ettiği çinilerin mutfak eşyası olarak kullanıldığını söyleyen Gülfer Akgönül, eserlerini bulmaya çabalıyor.

Eşiyle birlikte atölyeye geldiklerinde bütün eserlerin çalındığını gördüklerini belirten Gülfer Akgönül, '200'den fazla imzalı eserim, 30 parça hocalarımın koleksiyonu, 35 parça kızımın çağdaş çini koleksiyonu, diğer çini sanatıyla ilgili bir sürü parça çalındı. Bunların değeri toplam 650 bin TL civarında. Anında polise haber verdik. Polis bulduklarını bana geri getirdi. Ama bulunanların içerisinde 3-5 parça benim çini tabağım var. Onun dışındakiler mutfak eşyaları, kaseler, pasta tabakları. Onları ben zaten beyana dahil etmemiştim. Benim çalınan eserlerimden bugüne kadar hiç haber yok. Çalan kişi bulunmuş. Şu anda ben hem çalan kişiden, hem onun ikinci el sattığı kişiden, hem de aslında nakliyeci olup kendini ikinci el eşya satıcısı olarak tanıtan ve 30 parça eşyamı iade eden kişiden şikayetçiyim dedi.

Çalınan eserlerinde imzasının bulunduğunu ifade eden Akgönül, 'Benim çalınan eserlerimin hepsinde imza var. Bunu bilmeyerek alanlardan, eline geçenlerden, görenlerden, herkesten rica ediyorum. Bunlar şahsi bir meseleden ötürü burada olsaydı, ben zaten bugüne kadar satardım. Bu aslında toplumun menfaatine olduğu için, topluma faydalı olmak istediğim için biriktiriyordum. Gören ya da duyanlar olursa bana ulaşmalarını istiyorum diye konuştu.

ÇALINAN ESERLERİ İÇİN 'BİLMEYEREK ALANLAR BANA ULAŞSIN' ÇAĞRISI YAPTI
ÇALINAN ESERLERİ İÇİN 'BİLMEYEREK ALANLAR BANA ULAŞSIN' ÇAĞRISI YAPTI
ÇALINAN ESERLERİ İÇİN 'BİLMEYEREK ALANLAR BANA ULAŞSIN' ÇAĞRISI YAPTI
ÇALINAN ESERLERİ İÇİN 'BİLMEYEREK ALANLAR BANA ULAŞSIN' ÇAĞRISI YAPTI
ÇALINAN ESERLERİ İÇİN 'BİLMEYEREK ALANLAR BANA ULAŞSIN' ÇAĞRISI YAPTI
ÇALINAN ESERLERİ İÇİN 'BİLMEYEREK ALANLAR BANA ULAŞSIN' ÇAĞRISI YAPTI
ÇALINAN ESERLERİ İÇİN 'BİLMEYEREK ALANLAR BANA ULAŞSIN' ÇAĞRISI YAPTI
ÇALINAN ESERLERİ İÇİN 'BİLMEYEREK ALANLAR BANA ULAŞSIN' ÇAĞRISI YAPTI
ÇALINAN ESERLERİ İÇİN 'BİLMEYEREK ALANLAR BANA ULAŞSIN' ÇAĞRISI YAPTI
ÇALINAN ESERLERİ İÇİN 'BİLMEYEREK ALANLAR BANA ULAŞSIN' ÇAĞRISI YAPTI
ÇALINAN ESERLERİ İÇİN 'BİLMEYEREK ALANLAR BANA ULAŞSIN' ÇAĞRISI YAPTI
ÇALINAN ESERLERİ İÇİN 'BİLMEYEREK ALANLAR BANA ULAŞSIN' ÇAĞRISI YAPTI
ÇALINAN ESERLERİ İÇİN 'BİLMEYEREK ALANLAR BANA ULAŞSIN' ÇAĞRISI YAPTI
ÇALINAN ESERLERİ İÇİN 'BİLMEYEREK ALANLAR BANA ULAŞSIN' ÇAĞRISI YAPTI

Türk Lirası, 30 Mart, Nisan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇALINAN ESERLERİ İÇİN 'BİLMEYEREK ALANLAR BANA ULAŞSIN' ÇAĞRISI YAPTI - Son Dakika


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