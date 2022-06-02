Çalınan eşyalar internette satılmadan ele geçirildi - Son Dakika
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Çalınan eşyalar internette satılmadan ele geçirildi

02.06.2022 09:09
Çalınan eşyalar internette satılmadan ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta bağ evinden çalınan eşyalar, satılması için ilan konulan internet sitesinden tespit edilerek ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta bağ evinden çalınan eşyalar, satılması için ilan konulan internet sitesinden tespit edilerek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Göllü Mahallesi'ndeki bağ evinin sahibi K.Y. eşyalarının çalınması üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çalıntı eşyaları ikinci el eşya satışı yapılan bir internet sitesinin ilanında gören ekipler satış yapan şahsın adresine operasyon düzenledi. Evde çalıntı olduğu belirlenen elektrikli soba, org müzik aleti, su motoru, fritöz, motorlu testere, matkap gibi eşyalar ele geçirildi.

Eşyalar K.Y..'ye teslim edildi. İnternet sitesinde ikinci el eşya alım satımı yapan kişinin beyanı üzerine şüpheliler A.K. (21) ve S.K. (22) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Jandarma, İnternet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan eşyalar internette satılmadan ele geçirildi - Son Dakika


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