Çalınan Hayvanları Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Ekipleri Buldu
46 dakika önce
Bursa'nın Gemlik ilçesinde çalınan hayvanları Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı korucuları buldu.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:06 Kaynak: İHA
'nın Gemlik
ilçesinde çalınan hayvanları Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı korucuları buldu. Umurbey
Mahallesinde bir ahırdan çalınan dört baş inek Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı ekipleri tarafından bulundu. Çalınan inekler bulunarak sahiplerine teslim edildi. Gemlik bölgesinde hayvan hırsızlıkları ile de mücadele eden Çiftçi Malları personeli, önceki yıllarda kablo hırsızlığına karşı da mücadele vermişti. İneklerin çalınması ile alakalı güvenlik güçlerinin başlattığı soruşturma sürüyor. - BURSA
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