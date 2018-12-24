Çalınan Hayvanları Satın Alan İşbirlikçi Kasap Yakalandı

Şile'de büyükbaş hayvanları çaldıkları iddiasıyla yakalanan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Şile'de büyükbaş hayvanları çaldıkları iddiasıyla yakalanan 7 kişiden 5'i tutuklandı. Hırsızların çaldıkları hayvanları sattıkları işbirlikçi kasap da jandarmanın operasyonuyla yakalandı.



Şile'de vatandaşın otlatmak maksadıyla bölgede bulunan ormanlık araziye bıraktığı hayvanları silahla vurarak etkisiz hale getiren ve hayvanları parçaladıktan sonra anlaşmalı oldukları kasap dükkanlarına satan hırsızlar jandarma ekiplerince yakalanmıştı. Sorgulamanın ardından şüpheliler yoğun güvenlik önlemi eşliğinde Şile Adliyesine getirilmiş ve mağdur hayvan sahipleri tarafından linç edilmek istenmişti. Olaya müdahale eden Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri saldırıyı önlemişti.



Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden H.T., A.T., A.A., B.G. ve S.K. isimli 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kasap değil adeta suç makinesi



Öte yandan jandarma ekipleri, hırsızların parçaladıkları etleri Küçükçekmece'de bir kasap dükkanına sattıklarını tespit etti. Jandarma ekipleri, kasap dükkanına yaptıkları baskınla kasap A.Y. isimli şahsı da yakaladı. Yakalanmamak için sahte kimlik kullanan şüphelinin 16 yıl hapis yattığı, aynı zamanda dolandırıcılık suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve hırsızlıktan sahteciliğe kadar farklı 15 suçtan arandığı tespit edildi. - İSTANBUL

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