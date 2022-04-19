Çalınan inek metruk binada bulundu - Son Dakika
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Çalınan inek metruk binada bulundu

19.04.2022 13:42
Çalınan inek metruk binada bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, ahırdan çalınan inek, jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda metruk bir binanın bahçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, ahırdan çalınan inek, jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda metruk bir binanın bahçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde hayvancılık yapan C.E. adlı vatandaşın ahırında beslediği ineği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Sabah ahırına girdiğinde ineğini bulamayan C.E., durumu hemen Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Olayla ilgili olarak geniş çaplı araştırma başlatan jandarma ekipleri, hırsızlığın, 3 şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda çalıntı ineği de ilçe merkezinde bir metruk binanın bahçesinde bağlı şeklide buldu. Şüphelilerden M.A.H. (30) ve A.G. (20) jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınırken firari şüpheli D.A.'nın yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Çalınan inek de, gerekli işlemlerin ardından sahibine teslim edildi. İneğine kavuşan vatandaş, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ

Çalınan inek metruk binada bulundu
Çalınan inek metruk binada bulundu

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Kahramanmaraş, Elbistan, Jandarma, İnek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan inek metruk binada bulundu - Son Dakika


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