Çalınan inekleri bulununca gözyaşlarını tutamadı

Mağdur çiftçi İsmail Keskin:

"Çalınan ineklerin bulunamayacağını söylemişlerdi. İşte jandarma buldu. Çok mutluyum"

Ağlatan operasyonda soruşturma sürüyor

BALIKESİR - Balıkesir'de tüm mal varlığı 4 ineği olan çiftçi İsmail Keskin'in inekleri çalındı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 gün süren iz takibi sonucunda şüphelileri yakaladı, çalınan inekleri buldu. Çiftçi İsmail Keskin ise bulunan ineklerinin yanına gidince gözyaşlarını tutamadı. Keskin, "Bulunmaz dediler, ancak jandarma buldu, benim ineğim bu" dedi.

Balıkesir'de gerçekleşen hayvan hırsızlığının sonu mutlu bitti. Balya ilçesine bağlı Orhanlar kırsal mahallesine dadanan hayvan hırsızları çiftçi İsmail Keskin'in 4 ineğini otlarken çaldı. İneklerini bulamayan Keskin, Balya İlçe Jandarma Karakoluna başvurdu. Başvuru sonrasında jandarma ekipleri ve JASAT timleri harekete geçti. Balya ve çevresinde 3 gün iz süren ekipler hayvanları başka bir evin ahırında buldu. Olay sonrasında 4 kişi gözaltına alınırken, çalınan inekleri de teslim etmek için İsmail Keskin'i çağırdı. Olay yerine gelen Keskin, ineklerini görünce gözyaşlarını tutamadı. Tüm mal varlığının inekleri olduğunu söyleyen Keskin, jandarma ekiplerine teşekkür etti. Olayın heyecanı ile duygu dolu konuşan İsmail Keskin, "Bulunmaz dediler, emniyet jandarma bulamaz dediler. İşte buldu jandarma, benim ineğim bu" dedi.

Jandarmanın hayvan hırsızlığı olaylarına karşı çalışmalarını hızlandıracağı öğrenilirken, soruşturma ise sürüyor.