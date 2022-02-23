ÇALINAN İNEKLERİ BULUNUNCA SEVİNÇLE JANDARMAYA SARILDI - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde besici Abdil Keçer'in çalınan 2 ineği, jandarmanın çalışmasıyla bulundu. İneklerini teslim alan Keçer, sevincini jandarmaya sarılarak gösterdi.

Sarılar Mahallesi'nde besicilik yapan Abdil Keçer'in 2 ineği, cumartesi gecesi ahırdan çalındı. Sabah hırsızlığı fark eden Abdil Keçer, jandarmaya şikayette bulundu. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde araştırma başlatan JASAT ekipleri, ahırdan çıkıştan itibaren çevredeki ve D-400 kara yolundaki 53 güvenlik kamerasının kayıtlarından 200 saatten fazla görüntü inceledi. Şüphelilerin kullandığı kamyonet tespit edilerek plakasından yeri belirlendi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin inekleri Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde bir kişiye 18 bin 500 liraya sattığını saptadı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Şüphelilerin 9 bin 500 lirayı nakit, kalanı için vade yaptığını öğrenen jandarma, dün Abdil Keçer'i de alarak Karaöz Mahallesi'ne gitti. İneklerini bağlı olduğu ahırda gören Abdil Keçer, sevincini jandarma görevlilerine sarılarak gösterdi. Keçer, çalınan ineklerini teslim aldı. Hırsızlık şüphelileri A.E. ve Ş.A. ise Isparta'da yakalandı.

İNEKLERİ, EŞİNİN ALTINLARINI SATARAK ALMIŞ

Abdil Keçer, inekleri eşinin altınlarını satarak aldığını belirterek, "Cumartesi günü 23.00 sıralarında ineklerim çalındı. Evde yemek yiyorduk, misafirler vardı, oturuyorduk. Buradan gelmişler ipleri kesmişler, sabah 07.30-08.00 gibi haberimiz oldu. İnekler ahırdan çıkarıldıktan sonra ormanlık alanda kamyona yüklenmiş. İnekler Aksu'da bulundu. Şüpheliler gece Karaöz Mahallesi'ne gitmiş. Buradaki alıcıya 'Manavgat'tan birinden alacağım vardı, aldım' diyerek 18 bin 500 lira karşılığında satmış. 9 bin 500 lirasını almış, sonra da Isparta'ya gitmiş' diye konuştu.

İneklerini bulan jandarma ekiplerine teşekkür eden Keçer, "Allah razı olsun JASAT ekibimizden, emeği geçen arkadaşlarımızdan" dedi.