Son Dakika Haberleri: Çalınan İş Makinesi Çiftlikte Bulundu

Çalınan İş Makinesi Çiftlikte Bulundu

13 dakika önce

Mersin'de çalınan iş makinesi polisin yaptığı çalışma sonucu bir çiftlikte bulunarak sahibine teslim edildi.

Çalınan İş Makinesi Çiftlikte Bulundu, System.String[]
Mersin'de çalınan iş makinesi polisin yaptığı çalışma sonucu bir çiftlikte bulunarak sahibine teslim edildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Çiftçiler Caddesi üzerinde park halinde iken çalınan iş makinesi ile ilgili çalışma yürüten Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, söz konusu iş makinesini Musalı Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden F.Y.B. tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

Öte yandan Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1-15 Ocak tarihleri arasında yaptığı diğer çalışmalarda ise işyeri ve inşaatlardan cep telefonu hırsızlığı ve gasp olayına karıştıkları belirlenen 8 kişi yakalandı. Yine ayın dönemde hırsızlık, kapkaç ve diğer suçlarda kullanılan şase ve numaraları silinmiş 7 motosiklet ele geçirilirken, yapılan aramalarda da 5'i kuru sıkı olmak üzere 9 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 296 gram skunk, 10 gram gr esrar, 3 gram kokain ve 2 gram eroin ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda da haklarında çeşitli suçlardan 6 ay ile 7 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 kişi yakalanarak cezaevine teslim edilirken, 24 kişi hakkında ise işlem yapıldığı bildirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:40 Kaynak: İHA

Toroslar, Emniyet Müdürlüğü, Mersin, 3. Sayfa
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