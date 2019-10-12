Çalınan kamyonet galerinin önüne bırakıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir oto galeriden çalınan kamyonet, yaklaşık 2 saat sonra geri bırakıldı.

İlçedeki Oto Galericiler Sitesindeki bir galeride bulunan 45 NY 315 plakalı kamyonet, gece saatlerinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından çalındı.

İşletme sahibi Ali Özdem (29), sabah dükkana geldiğinde kamyonetin yerinde olmadığını fark etti. Özdem'in durumu bildirmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını inceledi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kamyoneti kar maskeli birinin çaldığı görüldü.

Çevrede araştırma yapan ekipler, çalınan kamyoneti, galericiler sitesinin arkasında bir sokakta terk edilmiş halde buldu. Kamyonetin çalındıktan 2 saat sonra sokağa bırakıldığını tespit eden ekipler, aracı işletme sahibi Özdem'e teslim etti.

Polis ekipleri kar maskeli hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.