Çalınan klima motoru bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Çalınan klima motoru bulunarak sahibine teslim edildi

26.02.2022 11:13
Çalınan klima motoru bulunarak sahibine teslim edildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde çalınan klima motoru bulunarak sahibine teslim edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çalınan klima motoru bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 23 Şubat 2022 günü saat 15.45 sıralarında Duacı Mahallesinde K.E.'nin evinin bahçesinde bulunan klima motoru çalındı. Klima motorunun çalınması olayı ile ilgili olarak olayın aydınlatılması ve faillerin tespit edilmesi maksadıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışma neticesinde; hırsızlık olayı şüphelilerinin T.C. ile N.C. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıslar dün icra edilen operasyon ile yakalanarak gözaltına alınırken, klima motoru sahibi K.E.'ye teslim edildi. Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli şahısların işlemlerinin bitmesine müteakip adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

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Jandarma, Hisarcık, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan klima motoru bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika


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