Çalınan köpeğine 2 hafta sonra kavuştu - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 hafta önce zincirinden çözülerek götürülen ve polislerin çalışması sonucunda bulunan köpeğine sarılarak hasret gideren Ferhat Özbek, "Polislerimize ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde ikamet eden Ferhat Özbek isimli vatandaşın 4 yaşındaki Samoyed Alaska Kurdu cinsi köpeği, evinin bahçesinden zinciri çözülerek çalındı. Köpeğini 2 hafta boyunca her yerde arayan Özbek, polis karakoluna giderek köpeğinin çalındığını söyleyip şikayetçi oldu. Özbek'in müracaatının ardından köpeğin bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri Sanayi Mahallesi'nden gelen bir ihbar üzerine gittiği adreste köpeği buldu. Köpeğin fotoğrafını çekerek sahibine gösteren ve durumdan emin olan polisler, köpeği polis aracına alarak sahibine getirdi. Köpeği kanal boyunda bulduğunu söyleyip sanayide bir işyerine teslim eden şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı.

"Yeniden kavuştuk"

Polisleri ve polis aracındaki köpeğini gören Ferhat Özbek, büyük mutluluk yaşayarak köpeğine sarılıp hasret giderdi. Polislere teşekkür eden Özbek, "2 hafta kadar önce köpeğim burada zinciri çözülmek suretiyle götürülmüş. Her yeri aramamıza rağmen bugüne kadar bulamadık. Polislerimiz kısa sürede haberi verdi. Köpeğimize yeniden kavuştuk. Polislerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA