Son Dakika Haberleri: Çalınan köpeğini bulan veya yerini bildirene ödül verecek
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Çalınan köpeğini bulan veya yerini bildirene ödül verecek

1 saat önce

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, Fatih Demir'in (42) sahibi olduğu 'Asel' isimli 6 aylık Doberman cinsi köpek çalındı.

Çalınan köpeğini bulan veya yerini bildirene ödül verecek, System.String[]

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, Fatih Demir'in (42) sahibi olduğu 'Asel' isimli 6 aylık Doberman cinsi köpek çalındı. Polise şikayetçi olan Demir, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda köpeğini bulana veya yerini bildirene para ödülü vereceğini duyurdu.

Koçarlı'da cep telefonu satan Fatih Demir'in,  'Asel' isimli Doberman cinsi köpeği, dün 13.00 - 17.00 saatleri arasında Gündoğan Mahallesi'ndeki evinin bahçesinden çalındı. Demir, eve döndüğünde köpeğinin kulübesinde olmadığını, çalındığını fark edip, durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine polis, köpeğin bulunup, çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, hırsızlık olayının yaşandığı evin bulunduğu sokak ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ile MOBESE kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yavruyken aldıkları Doberman cinsi köpeği çok sevdiklerini belirten Fatih Demir, "Bahçemizdeki kulübede gözümüz gibi bakıyorduk. Oğlum Durmuş Demir ile fırsat buldukça onunla oynayıp, vakit geçiriyorduk. Daha 6 aylık yavruydu. Maddi değeri 10 bin lira ama onun yokluğu bizi daha çok üzdü. Köpeğimi bulan veya yerini bildirene para ödülü vereceğim. Bir an önce bulunması içinde sosyal medya hesabımdan da paylaşımda bulundum" dedi.

Demir, vereceği ödül miktarı konusunda açıklama yapmadı.

Fatih Demir, Facebook, Koçarlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:03 Kaynak: DHA
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