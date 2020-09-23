Çalınan koyun satılmak istenirken bulundu - Son Dakika

Çalınan koyun satılmak istenirken bulundu

Adana'nın Karataş ilçesinde çalınan küçükbaş hayvan, satılmak üzereyken bulunarak sahibine teslim edildi.

Çalınan koyun satılmak istenirken bulundu, System.String[]

Adana'nın Karataş ilçesinde çalınan küçükbaş hayvan, satılmak üzereyken bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Karataş'a bağlı Bebeli Mahallesi'nde L.K. isimli şahsa ait 1 adet küçükbaş hayvanın otlarken çalındığı ihbarı alınması üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucu aynı mahallede ikamet eden C.Z. isimli şahsın kaybolan hayvanı tüccarlara satmaya çalıştığı tespit edildi. Kaybolan küçükbaş hayvan C.Z. isimli şahsın evinin yakınında boş arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

Şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ADANA

Jandarma, Karataş, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan koyun satılmak istenirken bulundu - Son Dakika

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