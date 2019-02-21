Çalınan Koyunlar Buca'da Bulundu
1 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinden 3 adet koyun çalan şahıs, İzmir'in Buca ilçesinde yakalandı.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinden 3 adet koyun çalan şahıs, İzmir
'in Buca
ilçesinde yakalandı.
Turgutlu ilçesine bağlı Çampınar
Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Y.Ö.'ye ait 3 adet koyun ahırından çalındı. Koyunların hırsızlar tarafından araca yüklendiği sırada fark eden Y.Ö. kaçan araca ruhsatlı av tüfeğiyle ateş etti. Arka camı kırılan araç hızla kaçarak ortadan kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Araştırmasını derinleştiren jandarma ekipleri, aracın İzmir'in Buca ilçesinde olduğunu tespit etti. Buca ilçesi Gürçeşme
polis karakolu ile birlikte ortak çalışma yürüten jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan aracı ve koyun hırsızı I.B. isimli şahsı yakaladı. Yakalanan şahıs suçunu itiraf ederken, yanında 3 kişinin daha olduğunu söyledi. Jandarma
ekipleri 3 adet koyunu sahibine teslim ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:53 Kaynak: İHA
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