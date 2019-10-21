Son Dakika Haberleri: Çalınan koyunları jandarma buldu
Son Dakika Güncel Çalınan koyunları jandarma buldu

Çalınan koyunları jandarma buldu

23 dakika önce

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, çalınan 17 koyun jandarma tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Çalınan koyunları jandarma buldu, System.String[]

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, çalınan 17 koyun jandarma tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdem Ünlükoç'a ait 17 koyunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonrasında çalınan koyunlar boş bir arazide ağaçlara bağlı halde bulundu. Koyunları sahibine teslim eden jandarma ekipleri, şüpheliler, Sinan K., Mehmet K. ve Levent K.'yi gözaltına aldı.

Erdem Ünlübaş, koyunlarının bulunduğu için jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Jandarma, Ahmetli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:46 Kaynak: AA
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