Son Dakika Haberleri: Çalınan koyunları jandarma ekipleri buldu
Son Dakika Güncel Çalınan koyunları jandarma ekipleri buldu

Çalınan koyunları jandarma ekipleri buldu

26 dakika önce

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir besicinin çalınan 20 koyunu jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda bulundu.

Çalınan koyunları jandarma ekipleri buldu, System.String[]

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir besicinin çalınan 20 koyunu jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda bulundu. Jandarma tarafından bulunan koyunlar sahibine teslim edildi.


Alınan bilgiye göre koyunların sahibi Y.A. Altıeylül ilçesi Aynaoğlu Mahallesinde bulunan evlerine yaklaşık 3 km uzakta merada başı boş şekilde otlayan 20 adet küçükbaş hayvanının kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındığını beyan ederek jandarmaya başvurdu.

Jandarma ekipleri, olay yeri ve çevresinde yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde bahse konu hayvanların ayak izlerini tespit etti.

Yapılan takiple Dereköy Mahallesi mera alanına 10 km uzakta ormanlık arazi yakınlarında dere yatağında bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.


Y.A. jandarma tarafından kendisine teslim edilen 20 koyununu ağıla yerleştirirken jandarma ekiplerine de teşekkür etti.

Balıkesir, Altıeylül, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:16 Kaynak: AA
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