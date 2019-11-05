Son Dakika Haberleri: Çalınan koyunları satmaya çalışırken yakalandılar
Son Dakika 3. Sayfa Çalınan koyunları satmaya çalışırken yakalandılar

Çalınan koyunları satmaya çalışırken yakalandılar

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinden çaldıkları 10 adet koyunu, pazarda satmaya çalışan yabancı uyruklu 4 şüpheli Jandarma'nın düzenlediği operasyon ile yakalandı.

Çalınan koyunları satmaya çalışırken yakalandılar, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinden çaldıkları 10 adet koyunu, pazarda satmaya çalışan yabancı uyruklu 4 şüpheli Jandarma'nın düzenlediği operasyon ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Söke Sazlı Mahallesi'nde ikamet eden O.G kendisine ait 10 adet küçükbaş hayvanının çalındığını Jandarmaya bildirdi. İl Jandarma ekipleri hayvan hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar ve takip sonucunda Suriye uyruklu S.A, A.A, A.A ve A.E isimli şüphelilerin çalınan hayvanları Germencik Ortaklar Mahallesi'nde satmaya çalıştıkları tespit edildi. Jandarmanın yaptığı operasyon ile hayvanları satmaya çalışan dört yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Jandarma çalınan 10 adet koyunu sahibi O.G'ye teslim etti. - AYDIN

Jandarma, Aydın, Söke, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:38 Kaynak: İHA
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