Son Dakika Haberleri: Çalınan küçükbaş hayvanları jandarma buldu
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Çalınan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

1 saat önce

Mersin'de, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine takip ettiği hafif ticari araçta çalıntı olduğu tespit edilen 38 küçükbaş hayvan bulundu.

Çalınan küçükbaş hayvanları jandarma buldu, System.String[]

Mersin'de, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine takip ettiği hafif ticari araçta çalıntı olduğu tespit edilen 38 küçükbaş hayvan bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesi Kırobası Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracı takibe aldı.

Ekiplerin "dur" uyarısına aldırmayan araç, kaçmaya başlayınca kısa süreli kovalamaca yaşandı.

Sürücüsünün, ormanlık alana kaçmasıyla yola bıraktığı araçta yapılan incelemede 38 oğlak bulundu.

Aracın plakasının sahte olduğunu belirleyen ekipler, soruşturma sonucunda hayvanların Özboyunince Mahallesi'nde hayvancılık yapan M.K'ye ait olduğunu belirledi.

Hayvanlar, sahibine teslim edilirken, jandarma ekipleri, araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma, Silifke, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:32 Kaynak: AA
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