Çalınan kuzular polisin takibi sonrasında bulundu - Son Dakika
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Çalınan kuzular polisin takibi sonrasında bulundu

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde gece ağıldan çalınan 8 adet kuzu, emniyet güçlerinin sıkı takibi sonrasında bulundu.

Çalınan kuzular polisin takibi sonrasında bulundu, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde gece ağıldan çalınan 8 adet kuzu, emniyet güçlerinin sıkı takibi sonrasında bulundu.


Olay, Karşıyaka Mahallesi Celal Atik Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri G'ye ait evin bahçesinde bulunan ağıla gece geç saatlerde hırsız girdi. Sabah hayvanları yemlemeye giden Sabri G., 8 kuzusunun yerinde olmadığını fark etti. Sabri G. durumu hemen polis ekiplerine ihbar etti. İhbar sonrasında adrese gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, kuzuların çalındığı yerde parmak izi çalışması yaptı. Çalışmaların ardından çalınan kuzuların 2 kişi tarafından bir minibüsün bagajına konularak götürüldüğü tespit edildi. Bölgede takibini ve çalışmalarını sürdüren ekipler kısa sürede çalınan kuzuları bulurken, kuzuları çaldığı iddia edilen 2 kişiden birinin yakalandığı öğrenildi. Kuzular ise sahibine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Karşıyaka, Konya, Kuzu, Kulu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:24 Kaynak: İHA
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