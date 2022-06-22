Çalınan motosiklet 7 ay sonra bulundu

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yaklaşık 7 ay önce çalınan motosiklet, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

İlçeye bağlı Bozlar Mahallesi'nde ikamet eden Ö.S.'ye ait motosiklet, 16 Kasım 2021 tarihinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Jandarma ekipleri, çalınan motosikleti bulmak için çalışma başlattı. Kısa bir süre önce mahallede devriye görevini sürdüren jandarma ekipleri, B.C.(37) isimli şahsın kullandığı plakasız, motor ve şasi numarası silinmiş motosikleti durdurdu. El konulan motosikletle ilgili Adana Bölge Kriminal Laboratuarı'nda detaylı inceleme yapıldı. Yapılan incelemede, motosikletin Ö.S. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli B.C. isimli şahıs adliyeye sevk edildi.

Söz konusu motosikletin, işlemlerin ardından sahibine teslim edileceği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ