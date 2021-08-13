Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde motosiklet çaldığı iddiası ile gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalınan motosikletle ilgili çalışma başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından motosikleti çalan şahsın M.Ü. olduğunu tespit eden ekipler, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Şahıs çaldığı motosikletle birlikte bulunduğu adreste yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen M.Ü. isimli şahıs tutuklanırken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. - OSMANİYE