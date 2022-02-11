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Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika

Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

11.02.2022 14:04
Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Osmaniye'de çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Osmaniye'de çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkezde bir vatandaşa ait motosiklet çalındı. İl Jandarma Komutanlığı meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerin çalışmaları neticesinde kamera kayıtlarından hırsızlığı gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi. Yapılan fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonla M.P. isimli hırsızlık şüphelisi motosikletle birlikte yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.P. adliyeye sevk edilirken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

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İl Jandarma Komutanlığı, Osmaniye, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika
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