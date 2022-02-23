Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

23.02.2022 14:20
Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Osmaniye'de çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Osmaniye'de çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkezde bir vatandaşa ait motosikleti çalındı. Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) araştırması neticesinde incelenen kamera kayıtlarından hırsızlığı gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi. Yapılan fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonla İ.E. isimli hırsızlık şüphelisi şahıs motosikletle birlikte yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından İ.E. adliyeye sevk edilirken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Osmaniye, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika


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