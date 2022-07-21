Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

21.07.2022 12:24
Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslime edildi.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslime edildi.

Edinilen bilgiye göre, Toprakkale ilçesinde motosikletini park ettiği yerde göremeyen bir vatandaş çalındığı ihtimali üzerine durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikleti çalan şahsın K.A. olduğu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından adresi tespit edilen şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yapılan baskınla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından K.A. adliyeye sevk edilirken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli adliyede Afyonkarahisar'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli adliyede Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı; 2 gözaltı Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı; 2 gözaltı
Kaynak: İHA

Toprakkale, Osmaniye, Jandarma, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:17 Şahan Gökbakar fikri verdi! Siyasetçiler Oğuzhan Uğur'a konuk olmak için teklif yağdırdı
12:15 Dünyaca ünlü boksör ölecek mi? Mike Tyson'ın sözleri sevenlerini endişelendirdi
12:07 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın kediciğinden paylaşım: Seni çok seviyorum, çok özledim
12:01 Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği katliamın ardından paylaşımda bulunan DEVA Partisi lideri Ali Babacan tepki çekti
11:57 Galatasaray Portekizli yıldızın peşinde! Sarı kırmızılılar Benfica'nın kanat oyuncusuyla ilgileniyor
11:56 "Kendimi limit koyarak oynuyorum" diyen Aleyna Tilki'den olay yaratacak 'kumar' açıklaması
11:45 Munzur festivali'ne yasak geldi, Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu tepki gösterdi: Şehre girişte kuyruk oluştu
11:33 Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi terör örgütü PKK, Irak'ta katliam yaptı! HDP ve Diyarbakır Barosu TSK'yı suçladı
11:32 Süper Mario'dan alınan görüntü sosyal medyada tartışma konusu oldu
11:31 AFAD'dan genelge! Artan sıcaklıkların ardından ormanlık alanlara giriş yasağı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 12:24:17. #1.12#
SON DAKİKA: Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement