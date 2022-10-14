Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

14.10.2022 10:47
Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çalınan motosikletin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı. Motosikletin çalındığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, motosikleti çalan şahsın Y.C. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından belirlenen adrese İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından baskın yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Hisarcık, Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika
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