Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çalınan motosikletin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı. Motosikletin çalındığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, motosikleti çalan şahsın Y.C. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından belirlenen adrese İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ekipleri tarafından baskın yapıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Hisarcık, Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.