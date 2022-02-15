Üye Girişi
Çalınan motosiklet jandarma tarafından sahibine teslim edildi - Son Dakika

Çalınan motosiklet jandarma tarafından sahibine teslim edildi

15.02.2022 11:58
Çalınan motosiklet jandarma tarafından sahibine teslim edildi

Seydikemer Karaköy Mahallesinde R.Ç. isimli şahsa ait motosikletin çalınması üzerine Eşen Jandarma Karakol Komutanlığına yaptığı başvuru sonrası bölgede bulunan kamera ile PTS kayıtları incelenmesi ve yapılan araştırma sonucu, çalınan motosikletin Fethiye ilçe merkezinde T.A.

Seydikemer Karaköy Mahallesinde R.Ç. isimli şahsa ait motosikletin çalınması üzerine Eşen Jandarma Karakol Komutanlığına yaptığı başvuru sonrası bölgede bulunan kamera ile PTS kayıtları incelenmesi ve yapılan araştırma sonucu, çalınan motosikletin Fethiye ilçe merkezinde T.A. isimli şahıs tarafından satışının yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Şüpheli T.A. isimli şahsın işyerinde yapılan aramada çalınan motosiklet ele geçirilerek eksiksiz olarak sahibine teslim edildi. T.A. ile yapılan mülakatta motosikleti A.Y. isimli şahıstan satın aldığını beyan etmesi üzerine şüpheli A.Y. Çukurincir Mahallesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheli T.A. isimli şahıs hakkında 'Suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi' suçundan tahkikat yapılmış, şüpheli A.Y. isimli şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

YORUMLAR
500

Araştırma, Jandarma, Karaköy, Eşen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan motosiklet jandarma tarafından sahibine teslim edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:57 Buket Aydın'ın Sevgililer Günü paylaşımı kafa karıştırdı! Hedefteki kişi Emir Sarıgül mü?
11:46 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız neden gözyaşlarına hakim olamadı?
11:43 Küçük tektaşına eleştireler yağan Berfu Yeneler, bu sefer büyük taşlı yüzüğüyle gövde gösterisi yaptı
11:35 Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte KDV indiriminin uygulanacağı gıda ürünleri
11:30 Yüzde 1'lik indirimin bilançosu bu: Ayçiçek yağı 1.79, bulgur 70 kuruş, süt 68 kuruş, yumurta 140 kuruş ucuzladı!
11:25 İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
11:21 Bahçeli "Elektrik dağıtımını devlet yapsın "dedi ve Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesini istedi: Ödemezse hemen!
11:16 Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Efe, hayatı tehlikede olan Kartal'a yardım edebilecek mi?
11:11 15 Şubat'ta altının gram fiyatı 820 lira seviyesinden işlem görüyor
11:03 Galatasaray Başkanı Elmas: Başkan olduğum sürece Okan Buruk'la çalışmam
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 12:07:30. #1.12#
SON DAKİKA: Çalınan motosiklet jandarma tarafından sahibine teslim edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement