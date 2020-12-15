Çalınan motosiklet sahibine teslim edildi - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde çalınan motosiklet polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Yarenler Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili olarak Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Yapılan inceleme ve çalışmalar kapsamında motosikleti M.D'nin çaldığı ve C.Y. (21) ile birlikte Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine götürerek S.G'ye uyuşturucu karşılığı verdikleri tespit edildi. M.D. ile C.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Alınan arama kararıyla S.G'nin evinde arama yapıldı. Aramada çalıntı motosiklet ile 12 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. S.G. de gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest kalırken, motosiklet sahibine teslim edildi. - KONYA