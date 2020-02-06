Çalınan motosikletin, şüphelilerden birinin tanıdığına ait çıkması çeteyi ele verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çalınan motosikletin, şüphelilerden birinin tanıdığına ait çıkması çeteyi ele verdi - Son Dakika

Çalınan motosikletin, şüphelilerden birinin tanıdığına ait çıkması çeteyi ele verdi

6 saat önce

Adana'da çaldıkları motosikletleri parçalara ayırıp satan 3 şüpheliden biri, araçlardan bir tanesinin tanıdığına ait olduğunu fark edip iade etmek isteyince çıkan tartışma, hırsızlık çetesinin çökertilmesini sağladı.

Çalınan motosikletin, şüphelilerden birinin tanıdığına ait çıkması çeteyi ele verdi, System.String[]

Adana'da çaldıkları motosikletleri parçalara ayırıp satan 3 şüpheliden biri, araçlardan bir tanesinin tanıdığına ait olduğunu fark edip iade etmek isteyince çıkan tartışma, hırsızlık çetesinin çökertilmesini sağladı.

Alınan bilgiye göre, iki şüpheli çaldıkları bir motosikleti merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki metruk bir evin bahçesine getirdi.

Burada kendilerini bekleyen ve daha önce birlikte hırsızlık yaptıkları belirlenen Suriye uyruklu İlyas Ali, çalınan motosikletin tanıdığına ait olduğunu fark edince geri verilmesini istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada, iki şüpheli İlyas Ali'nin ellerini ve ayaklarını bağlayıp darbetti.

Bağırma seslerini duyan bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, İlyas Ali'yi kurtarıp diğer şüphelileri de yakaladı.

Bahçede ve metruk evde arama yapan ekipler, çok sayıda farklı motosikletlere ait parçalar buldu. Şahısların farklı zamanlarda meydana gelen motosiklet hırsızlıklarının şüphelileri olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler Dağlıoğlu Polis Merkezine götürüldü.

Suriye, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:18 Kaynak: AA
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