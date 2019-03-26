Son Dakika Haberleri: Çalınan Motosikletini 34 Gün Sonra Buldu

Çalınan Motosikletini 34 Gün Sonra Buldu

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi çalınan motosikletini 34 gün sonra buldu.

Çalınan Motosikletini 34 Gün Sonra Buldu, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi çalınan motosikletini 34 gün sonra buldu.

Edinilen bilgiye göre, Murat Sonkur'un hastanenin arkasında 6527 sokakta park halindeki motosikleti, 22 Şubat gecesi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Emniyete motosikletinin çalındığını bildiren Sonkur, tam ümidini kestiği sırada bir arkadaşından gelen ihbar telefonu üzerine aracını çalındığı yere 200 metre mesafede bir evin önünde üzerine branda örtülmüş olarak buldu. Murat Sonkur'un haber vermesi üzerine gelen Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, yaptığı incelemelerin ardından motosikleti sahibine teslim etti.

Motosikletine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Murat Sonkur "Çalan kişiler plakayı, aynaları, benzin deposunun kapağını sökmüşler. Kontağın bulunduğu bölümü söküp düz kontak yapmak suretiyle 150 kilometre yol yapmışlar. Yine de motosikletime kavuştuğum için mutluyum" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:44 Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
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