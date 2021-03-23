Çalınan motosikletini sosyal medyadan aramaya başladı - Son Dakika

Çalınan motosikletini sosyal medyadan aramaya başladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir vatandaş çalınan motosikletini sosyal medyadan aramaya başladı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir vatandaş çalınan motosikletini sosyal medyadan aramaya başladı. Olay, Şuhut TOKİ konutlarında meydana geldi. Geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde yaşanan olayda Mustafa Yıldırım evinin önüne park ettiği 03 SJ 048 plakalı motosikletinin yerinde olmadığını görünce polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri çalınan motosikletin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Yıldırım ise sosyal medyadan paylaşımlar yaparak çalınan motosikletini aramaya başladı. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme çalışması sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Son Dakika

Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada

Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu

İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı

Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı?

Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi

Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı, eşi sevenlerinden dua istedi

Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek

Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'a akın etti