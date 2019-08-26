Çalınan motosikletinin peşinden 2 kilometre koştu

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Son dakika! MSB, Pençe-3 Harekatında 7 PKK'lının daha öldürüldüğünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti

Muharrem İnce, Ahmet Türk'ü ziyaret etti: Dokunulmazlıklar konusunda benim partim hata yaptı