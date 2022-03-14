Çalınan otomobil bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çalınan otomobil bulunarak sahibine teslim edildi

14.03.2022 15:48
Çalınan otomobil bulunarak sahibine teslim edildi

Osmaniye'de çalınan otomobil polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Osmaniye'de çalınan otomobil polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Yaverpaşa Mahallesi'nde çalınan otomobille ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, görüntülerden otomobili çalan şahsın daha önceden 4 farklı suçtan kaydı olan A.K. olduğunu belirledi. Şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken, A.K. isimli şahıs devriye gezen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından A.K. adliyeye sevk edilirken ele geçirilen otomobil de sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

Çalınan otomobil bulunarak sahibine teslim edildi

YORUMLAR
500
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu... Polis kundaklama şüphesiyle tahkikat başattı Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu... Polis kundaklama şüphesiyle tahkikat başattı ATAŞEHİR'DE ÖĞRENCİLERE OTOMOBİL ÇARPTI ATAŞEHİR'DE ÖĞRENCİLERE OTOMOBİL ÇARPTI

Hırsızlık, Osmaniye, Otomobil, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan otomobil bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika


Son Dakika
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
15:35 Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ve Pete Davidson'ın mesajları ifşalandı!
15:24 Elon Musk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu: Seni düelloya davet ediyorum
15:17 Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor!
15:14 Hasta adamı trafiğin ortasında iki kere dövdü!
15:14 Cem Yılmaz, Tıp Bayramı'nı kutlarken kullandığı sözlerle kafa karıştırdı: Doktorlar için bir şey söylemeyeceğim
15:02 Bu limuzinin adı Amerikan Rüyası! 30 metreyi aşkın: İçinde yüzme havuzu da var, helikopter pisti de, golf sahası da!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
14:56 Katliam! Mariupol'de ölen sivillerin sayısı 2500'e ulaştı, kalanlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 15:55:56. #1.12#
SON DAKİKA: Çalınan otomobil bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement