Çalınan otomobil sulama kanalında bulundu
15 dakika önce
Mersin'de evin önünde park halinde iken çalınan otomobil, aküsü sökülmüş halde sulama kanalında bulundu.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:51 Kaynak: İHA
'de evin önünde park halinde iken çalınan otomobil, aküsü sökülmüş halde sulama kanalında bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Serhat Çelik'e ait 33 ACK 120 plakalı otomobil, merkez Akdeniz
ilçesi Bağlarbaşı
Mahallesi'nde evinin önünde park halindeyken çalındı. Çalınan otomobilin bulunması için arama çalışmaları sürdüğü sırada, bölgeye yakın civardaki sulama kanalı içerisinde vatandaşlar tarafından bir otomobilin suyun içerisinde olduğu fark edildi.
İhbar üzerine itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan otomobilin Serhat Çelik'e ait olduğu belirlendi. Sudan
çıkarılan otomobilde yapılan incelemede aküsünün çalındığı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN
Kaza yapan otomobil bahçeye düştü: 7 kişi yaralandı Otomobil 10 metreden başka bir aracın üzerine düştü: 2 yaralı Meteorolojiden Marmara uyarısı! Sağanak yağış geliyor Bekçilik sınavını kazanamayan adam, bekçi kıyafeti ve silahla yakalandı