Çalınan otomobili bulundu, ruhsata koyduğu 300 tl çalındı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde park halindeyken çalınan otomobil, polis ekipleri tarafından zeytin ağaçlarının altında bulundu. Otomobilinin motor aksamındaki bazı parçalar ile ruhsatın arasına koyduğu 300 liranın yerinde olmadığını gören Ceylan, sevinemedi.

Yeni Mahalle 4760 Sokak üzerinde yaşayan ve bir fabrikada forklift operatörü olarak çalışan evli, bir çocuk babası Ali Ceylan (29), evinin önüne 19 Eylül gecesi park ettiği 45 SA 0408 plakalı otomobilinin sabah saatlerinde yerinde olmadığını gördü. Ceylan, polisi arayıp otomobilinin çalındığını bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, Ceylan'ın otomobilini 12 saat sonra eve yakın bir bölgede zeytinlik alanda buldu. Olay Yeri İnceleme Ekibi'nin incelemesinin ardından otomobil tutanakla sahibine teslim edildi. Otomobilinin motor aksamındaki bazı parçalar ile ruhsatın arasına zor günler için koyduğu 300 liranın yerinde olmadığını gören Ceylan, sevinemedi. Polis, otomobili çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.