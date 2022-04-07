Çalınan otomobilini bulduğuna sevinemedi: Otomobilin birçok sağlam parçasını söküp almışlar - Son Dakika
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Çalınan otomobilini bulduğuna sevinemedi: Otomobilin birçok sağlam parçasını söküp almışlar

07.04.2022 00:55

Çalınan otomobilini bulduğuna sevinemedi: Otomobilin birçok sağlam parçasını söküp almışlarKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, çalındıktan bir gün sonra polis ekiplerince bulunan otomobilin sahibi, aracına kavuştuğuna sevinemedi.

Çalınan otomobilini bulduğuna sevinemedi: Otomobilin birçok sağlam parçasını söküp almışlar

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, çalındıktan bir gün sonra polis ekiplerince bulunan otomobilin sahibi, aracına kavuştuğuna sevinemedi. Yapılan incelemede otomobilin motor parçaları, akü ve LPG tankı başta olmak üzere birçok sağlam parçasının hırsızlarca söküldüğü ortaya çıktı.

Hırsızlık olayı, ilçeye bağlı Kümbet Mahallesi'nde yaşandı. Katip Çelebi Sokak üzerinde park halinde olan 46 ES 457 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Sabah evden çıktığında otomobilini yerinde göremeyen sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek hırsız ya da hırsızlara ilişkin bir ipucu bulmaya çalıştı. Şehrin dört bir yanında aranan otomobil, olaydan 24 saat geçmeden bulundu. Orhangazi Mahallesi sanayi sitesi civarında araştırma yapan devriye ekipleri, bir binanın arkasına park edilmiş plakasız otomobili fark etti. Otomobilin sorgulamasında, önceki gün çalınan araç olduğu ortaya çıktı.

Polis ekipleri, hırsız ya da hırsızların otomobilde bıraktığı izler ve delillerle ilgili olarak olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında aracın LPG tankı, akü, radyatör gibi parçaları ile tavanda bulunan portbagajın da çalındığı ortaya çıktı. Plakaları da sökülen otomobilin gerekli işlemlerin ardından sahibine teslim edileceği öğrenildi.

Çalınan otomobilini bulduğuna sevinemedi: Otomobilin birçok sağlam parçasını söküp almışlar
Çalınan otomobilini bulduğuna sevinemedi: Otomobilin birçok sağlam parçasını söküp almışlar
Çalınan otomobilini bulduğuna sevinemedi: Otomobilin birçok sağlam parçasını söküp almışlar

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Kahramanmaraş, Otomobil, Elbistan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan otomobilini bulduğuna sevinemedi: Otomobilin birçok sağlam parçasını söküp almışlar - Son Dakika


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