Çalınan parası bulunan kadından polise teşekkür - Son Dakika
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Çalınan parası bulunan kadından polise teşekkür

6 saat önce

Nallıhan ilçesinde bir kadın, çantasından çalınan paraları bulan ve zanlıları yakalayan polise teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Çalınan parası bulunan kadından polise teşekkür, System.String[]

Nallıhan ilçesinde bir kadın, çantasından çalınan paraları bulan ve zanlıları yakalayan polise teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, Nallıhan ilçesinde evinden çarşıya çıkan Gülten Ergin, çarşıda alışveriş yapmak isterken çantasından 2 bin lirası çalındı.

Kadının polise başvurması üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zanlıların üzerinde ele geçirilen para, polis ekiplerince mağdura teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne evinde yaptığı böreklerle gelen Ergin, İlçe Emniyet Müdürü Erol Ünlü ve bir grup polis memuruyla bir araya geldi.

Engin, polis ekiplerine teşekkür etti.

Nallıhan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:28 Kaynak: AA
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