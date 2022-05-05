Çalınan römork olay yerinden 50 km uzaklıktaki merada bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Çalınan römork olay yerinden 50 km uzaklıktaki merada bulundu

05.05.2022 11:08
Çalınan römork olay yerinden 50 km uzaklıktaki merada bulundu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çalınan traktör römorku jandarmanın başarılı takibi ile yaklaşık 50 km uzaklıktaki bir başka köyün merasında bulundu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çalınan traktör römorku jandarmanın başarılı takibi ile yaklaşık 50 km uzaklıktaki bir başka köyün merasında bulundu.

Sandıklı ilçesine bağlı Kızılcaköyü'nde traktör römorkunun çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Hocalar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu römorkun ilçeye bağlı Devlethan köyünde olduğunu belirledi. Köye giden jandarma ekipleri römorku köyün merasında buldu. Sahibi tarafından yapılan teşhis üzerine römork sahibi A.H'ye teslim edildi.

Hırsızlığı gerçekleştiren şahısların römorku bırakıp kaçtığı öğrenilirken, şahısların yakalanması için Hocalar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı çalışmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Çalınan römork olay yerinden 50 km uzaklıktaki merada bulundu
Çalınan römork olay yerinden 50 km uzaklıktaki merada bulundu

YORUMLAR
500
Son dakika... Kaymakam Düzgü, emniyet ve jandarma personeliyle bayramlaştı Son dakika... Kaymakam Düzgü, emniyet ve jandarma personeliyle bayramlaştı Hurdaya ayrılan otomobili sahte plaka ile kullanırken yakalandı Hurdaya ayrılan otomobili sahte plaka ile kullanırken yakalandı

Hisarcık, Sandıklı, Jandarma, Traktör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan römork olay yerinden 50 km uzaklıktaki merada bulundu - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Nisan ayında en çok zamlanan ürün yüzde 69,3 ile kuru soğan oldu
11:06 Kuyumcudan çuvalla altın çalan şüpheliler yakalandı!
11:00 Diyarbakır'dan Ankara'ya çelenk bırakmaya geldiler! HDP binasının önünde gerginlik yaşandı
10:58 Johnny Depp'ten eski eşiyle ilgili üçlü ilişki iddiası: Amber Heard, Elon Musk ve Cara Delevingne'nin görüntülerini mahkemeye sundu
10:53 Kanada hükümeti resmen onayladı! Uzayda suç işleyen cezasını Dünya'ya dönünce çekecek
10:50 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler yaşandı? Çınar, Defne'den ayrıldı mı?
10:35 Buldozer lastiği patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
10:31 Çocuklardan birini mahallede sürükledi, kalan 4 çocuk ise pencereden çığlık atarak yardım istedi
10:29 16 ülkede görülen "gizemli hepatit" virüsü Türkiye'de var mı? Uzmanlar yanıtladı
10:24 Mayıs ayında kira zam oranı belli oldu: Kira zammı % 34,46'yı geçemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 11:15:48. #1.13#
SON DAKİKA: Çalınan römork olay yerinden 50 km uzaklıktaki merada bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement