ÇALINAN RÖMORKUN PEŞİNE, MANEVİ DEĞERİ İÇİN DÜŞTÜ - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2 yıl önce vefat eden ağabeyi Ali Rıza Özden'e ait eski römorkun çalınması üzerine harekete geçen Aziz Özden, römorku hurdacıda buldu. Özden, 'Demir bazında satsan 10 lira eder, manevi değeri olmazsa zaten bunun arkasında bu kadar durmazdık dedi.

Geçen perşembe günü akşam saatlerinde bir arkadaşının kendisini arayarak, 2 yıl önce ölen ağabeyine ait eski römorku satıp satmadığını sorması üzerine römorkun çalındığını anlayan Aziz Özden, hırsızların peşine düştü. Özden, jandarmaya da bilgi verdi.

RÖMORKU ÇEKİCİYE YÜKLEMİŞLER

Aziz Özden, telefon eden arkadaşından römorkun taşındığı çekicinin plakasını aldı. Ardından çekicinin sahibini bulan Özden, iletişime geçti. Römorkun bir hurdacıya bırakıldığını öğrenen Özden, 'Hurdacıya sorduk, 'Kim getirdi nereden aldınız' diye. Bir kişinin emaneten getirdiğini söyledi. Biz de 'Bu bizim, bunu satmadık nereden geldi' dedik diye konuştu.

Hurdacının römorkun sahibi olduğunu iddia eden kişiyi aramasının ardından bu kişinin geldiğini anlatan Özden, 'Suriyeli birinden 200 liraya aldığını, aralarında yaptıkları sözleşmeyi gösterdi. Biz de jandarmaya bilgi verdik. Jandarma geldi bize iade etti römorku dedi.

'MANEVİ DEĞERİ OLMAZSA PEŞİNE DÜŞMEZDİK'

Römorka 2 yıl önce vefat eden ağabeyi Ali Rıza Özden'in hatırası olarak baktıklarını anlatan Aziz Özden, 'Maddi değerinin ötesinde manevi değeri var bunun. 5 lira, 10 lira orasında değiliz. Sonuçta rahmetlinin evinin önünde duran bir römork, kullanılmıyor zaten. Demir biliyorsunuz baya para, demir bazında satmaya kalksanız 10 lira yapar. Manevi değeri olmasa bunun arkasında bu kadar durmazdık diye konuştu.